إسرائيل تعيد فتح معبر طابا مع مصر

القاهرة/PNN-أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، فتح معبر طابا مع مصر، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من أسبوعين خشية وقوع عمليات ضد الإسرائيليين في سيناء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن هيئة مكافحة الإرهاب قولها إنه وبناءً على تقييمات الوضع وتوجيهات المستوى السياسي فقد تقرر إعادة فتح المعبر لدخول الإسرائيليين لسيناءً، وذلك بعد إغلاق استمر على طيلة عيد الفصح اليهودي.

ومع ذلك فقد حذرت من أن التهديد لا زال خطيرًا وكبيرًا على سفر الإسرائيليين لسيناء خشية تنفيذ تنظيمات إسلامية لعمليات ضد السياح بشكل عام والإسرائيليين بشكل خاص.