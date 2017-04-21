الشرطة حققت مع قريب لنتنياهو بقضية المنافع الشخصية

القدس/PNN-كُشف النقاب مساء أمس، الخميس، عن أن نتان ميليكوفسكي، وهو ابن عم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وصل إلى إسرائيل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، الأسبوع الماضي، وأدلى بإفادة في الشرطة حول قضية المنافع الشخصية، أو ‘القضية 1000’، التي يشتبه فيها نتنياهو بتلقي هدايا على شكل سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا بمئات آلاف الشواقل.

وقالت القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي إن التحقيق مع ميليكوفسكي جرى في مقر وحدة التحقيقات في قضايا في قضايا الفساد والجريمة المنظمة ‘لاهف 433’.

وطالب محققو الشرطة ميليكوفسكي بالإدلاء بإفادة حول قضية الغواصات، المعروفة باسم ‘القضية 3000’.

وعقب مصدر باسم نتنياهو بنفي وجود شيء يمكن أن يدينه وأن ‘ابن عم رئيس الحكومة يساعده منذ عشرات السنين وهذا أمر مسموح به ومعروف وقانوني. وفيما يتعلق بقضية الغواصات، فإن محاولة إلصاق رئيس الحكومة بالقضية هو أمر غير صحيح ومفند’.

وكانت صحيفة ‘هآرتس’ ذكرت أن نتنياهو قال خلال إفادة أمام محققي الشرطة في كانون الثاني/يناير الماضي، إن أحد أقاربه درج على إعطائه أموالا نقدا خلال السنوات الأخيرة، لمساعدته في تمويل هوايته المكلفة بتدخين السيجار. لكن نتنياهو نفى أنه تلقى كميات سيجار بمئات آلاف الشواقل، وأنه دفع مقابل السيجار من جيبه الخاص.