بلدية الخليل تواصل العمل في اعادة تأهيل وتوسعة شارع واد الجوز في المدينة

الخليل/PNN-استمراراً لإنجاز المشاريع قيد التنفيذ في مدينة الخليل، تواصل طواقم بلدية الخليل عملها في اعادة تأهيل وتوسعة شارع واد الجوز الواصل بين منطقة الحاوز الثاني وشارع ظهر البصة، حيث تم تمديد شبكة كهرباء أرضية على طول الشارع والذي يبلغ طوله 1.5 كم، وجاري العمل على تمديد شبكة مياه رئيسية تخدم الشارع، بالإضافة الى استمرار اعمال التوسعة في الشارع، من اجل تحقيق العرض المطلوب للشارع بما يخدم حركة السير للمواطنين ومركباتهم. ويأتي دعم هذا الشارع من صندوق تطوير واقراض البلديات وصندوق بلدية الخليل.

وأفاد المهندس سامر العويوي رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل، ان العمل جاري في توسعة الشارع، ووضع مرابيع حجرية على جوانبه لتوفير ارصفة للمشاة، مشيراً الى انه تم شق شارع فرعي مقابل مدرسة جبريل زلوم يصل منطقة واد الجوز بشارع ظهر البصة الذي تم تعبيد المرحلة الاولى منه مطلع الاسبوع .

وتابع المهندس العويوي، ان شق الشارع المذكور يوفر مدخل ومخرج لشارع ظهر البصة، الذي كان مدخلاً فقط، لافتاً الى ضرورته في تسهيل حركة المواطنين وخاصة الطلبة منهم.

بدوره ناشد رئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار، اصحاب الاراضي المحيطة في شارع واد الجوز، الى التعاون مع بلدية الخليل في توسعة الشارع، في سبيل تحقيق الصالح العام.