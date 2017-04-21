بلدية الخليل تُساهم في تعبيد ملعب المدرسة الشرعية

الخليل/PNN-ساهمت بلدية الخليل بتعبيد ملعب المدرسة الشرعية للذكور التابعة للجمعية الخيرية الاسلامية، الواقعة في منطقة الحاوز الاول في المدينة.

وتأتي هذه المساهمة، ايماناً من بلدية الخليل في خدمة شريحة الايتام وتعزيزاً للمسيرة التعليمية، وما توفره الجمعية الخيرية من بيئة ملائمة لتنشئة هذه الفئة، وعمدت بلدية الخليل بالشراكة مع الجمعية الخيرية لتنفيذ تعبيد الملعب ليكون صالحاً للاستخدام، حفاظاً على سلامة الطلبة.