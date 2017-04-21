الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة 14 في تاريخه

الرياض/PNN – تُوِّج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه مساء الخميس، عقب فوزه بهدفين لواحد على الشباب، بالمرحلة 24 للبطولة.

واستعاد الهلال لقب البطولة الذي ظل غائبًا عن خزائنه خلال المواسم الخمس الأخيرة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، الذي كان بحاجة للحصول على نقطتين فقط للتتويج رسمياً باللقب، إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام النصر.

في المقابل، تجمد رصيد الشباب، الذي تكبد خسارته الثامنة بالبطولة، عند 30 نقطة بالمركز الخامس مؤقتًاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك عبد المجيد الصليهم التعادل للشباب بالدقيقة 31، غير أن االبرازيلي كارلوس إدواردو أعاد التقدم للهلال في الدقيقة 35