مورينيو يثير المخاوف حول إصابة إبراهيموفيتش

مانشستر/PNN – أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم قلقه من إصابة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة أندرلخت البلجيكي مساء الخميس، على ملعب “أولد ترافورد” في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.

وكان إبراهيموفيتش سقط على الأرض في الدقيقة 90، بعد القفز على كرة عالية، لكنه هبط بطريقة أدت إلى التواء شديد في الركبة اليمنى، وحاول الجهاز الطبي إسعافه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، واضطر جوزيه مورينيو لاستبدال النجم السويدي، لينزل مكانه المهاجم الفرنسي الشاب أنتوني مارسيال.

وقال مورينيو في تصريح مقتضب عقب اللقاء الذي انتهى بفوز المانيو بهدفين لواحد وتأهله إلى نصف النهائي: “سأنتظر نتيجة الفحوصات الطبية غدًا، لكن المؤشرات الأولية سلبية إلى حد ما”.

وعن اللقاء، أشار المدرب البرتغالي إلى أن لاعبي فريقه سددوا 17 كرة، منها 10 تصويبات على المرمى، وأضاعوا العديد من الفرص، مؤكدًا أن أندرلخت بدأ المباراة بمستوى أفضل من “الشياطين الحمر”.

وبرر مورينيو تحسن مستوى مانشستر يونايتد عندما قرر زيادة عدد اللاعبين في وسط الملعب، ما منح السيطرة لفريقه، متمًا: “لقد طلبت من اللاعبين تسجيل الأهداف، وليس اهتزاز شباكنا”.