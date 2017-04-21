راشفورد يقود مانشستر يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي

مانشستر/PNN – سجَّل ماركوس راشفورد هدفًاً في الدقيقة 107 ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لفوز صعب على أندرلخت البلجيكي بهدفين لواحد مساء الخميس، على ملعب “أولد ترافورد” ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي ببلجيكا، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، ليحسم مانشستر التأهل بهدف راشفورد.

وتقدَّم هنريك مخيتريان في الدقيقة العاشرة لمانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل سفيان هني لأندرلخت بالدقيقة 32.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو تشكيلة هجومية ضمت مثلثاً خطيرًا وراء رأس الحربة زلاتان إبراهيموفيتش، يتكون من ماركوس راشفورد، وهنريك مخيتريان، وجيسي لينجارد، وأراح المدرب البرتغالي لاعب الوسط الإسباني أندير هريرا، وأشرك مكانه المخضرم مايكل كاريك.

تأهل بالترجيح

وتأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب مضيفه بيشكتاش التركي بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بفوز بيشكتاش بهدفين لواحد.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية بيشكتاش في الدقيقتين 27، و58 على التوالي، فيما جاء هدف ليون الوحيد عبر ألكسندر لاكازيت بالدقيقة 34.

وكان أولمبيك ليون فاز بهدفين لهدف ذهاباً في ليون.

خطف بطاقة

كما تأهل أياكس أمستردام الهولندي إلى الدور نصف النهائي رغم خسارته أمام شالكة الألماني بهدفين لثلاثة بعد التمديد (الوقت الأصلي ثنائية نظيفة) في جيلسنكيرشن علماً أن أياكس فاز ذهاباً في أمستردام بهدفين دون رد.

وسجّل ليون جوريتسكا في الدقيقة 53، والنمساوي جيدو بورجشتالر بالدقيقة 56، والإيطالي دانيال كاليوري في الدقيقة 101 أهداف شالكه، ونيك فييرجيفر بالدقيقة 111، والألماني أمين يونس في الدقيقة 120 هدفي اياكس.

تعادل بطعم الفوز

وتأهل سيلتا فيجو الإسباني إلى الدور نصف النهائي بتعادله مع مضيفه جنك البلجيكي بهدف لمثله في جنك.

وسجل الدنماركي بيون سيستو بالدقيقة 63 هدف سيلتا فيجو، ولياندرو توسار في الدقيقة 67 هدف جنك، علماً أن سيلتا فيجو فاز بثلاثية لهدف ذهاباً في فيجو.