عريقات: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دولية

أريحا 21-4-2017 وفا- أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن دولة فلسطين تستند في مواقفها إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وتعتبر تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مسؤولية دولية، لأن أهم ركائز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاماً.

جاءت تصريحات عريقات خلال لقاءاته اليوم الجمعة، مع كل من: ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رالف تراف، وممثل اليابان تاكاشي أوكوبو، والسفير الروسي أيدر أجنين، كل على حدة.

وثمن عريقات مواقف الاتحاد الأوروبي، واليابان، وروسيا، التي اكدت دعمها لخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، اي دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967.

وبحث عريقات مع الحضور، خلال اللقاءات التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين السياسية والميدانية.

وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام، شدد عريقات على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن، مشدداً أن لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة دون قطاع غزة