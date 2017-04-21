دعوة قضائية ضد الحكومة المغربية بسبب شركة “إسرائيلية”

الرباط/PNN – فلسطين اليوم : رفع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، لاستضافتها شركة “إسرائيلية” ضمن الملتقى الدولي للفلاحة في مدينة مكناس.

وجاء في الدعوى التي أقامها المرصد “إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تنظم بمدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة الثاني عشر ما بين 18 ابريل إلى غاية يوم الأحد 23 منه. وحسب المواقع الرسمية للوزارة، فإن عدد العارضين بلغ 1230 من 66 دولة، وحيث إن من بين المشاركين والعارضين بأروقة المعرض هناك شركة من “الكيان الإسرائيلي” وهي الشركة المسماة ” نيطافيم”، وان مشاركتها ثابتة بمقتضى محضر المفوض القضائي netafim الموجد مقرها بتل أبيب”.

وأكد المرصد في دعوته، أن استضاف الاحتلال “الإسرائيلي” من خلال مشاركة شركة فلاحية فتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي والفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية.