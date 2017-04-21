بالصور: ماليزيا: وقفة تضامنية لكسر الحصار عن غزة

غزة/PNN-نظمت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الجمعة أمام مقر الحكومة الماليزية في ولاية “كلنتن”، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة ضمن فعاليات اليوم العالمي لكسر الحصار عن غزة والذي سيشهد سلسلة من الأنشطة المطالبة برفع الحصار المفروض منذ 11 عاما.

وافتتح نائب رئيس حكومة ولاية “كلنتن” الأستاذ “تاتواني عبد الله” والدكتور “وان شرافي” رئيس المجلس الإداري للحملة العالمية، فعاليات اليوم العالمي لكسر الحصار عن غزة في ماليزيا بحضور شخصيات بارزة في الحكومة وبمشاركة ثلاثة ألاف من أهالي ولاية “كلنتن”.

وتخلل الوقفة التضامنية معرض رسومات يجسد معاناة أهالي غزة في ظل الحصار الظالم، كما تحدث ممثل الحملة العالمية في ماليزيا بحضور وسائل الإعلام حول الظروف التي يعيشها أهالي القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، داعيا إلى العمل لرفع الحصار ومساعدة أهالي القطاع وتوحيد الجهود لنصرة المحاصرين بكافة الوسائل المتاحة.

وطالب الدكتور “شرافي” الجهات الدولية والمعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه سكان غزة المحاصرين والقيام بواجبهم برفع الحصار الظالم على غزة.

كما بين أهمية الحركات الشعبية في مختلف دول العالم نصرة لغزة المحاصرة والأقصى المبارك الذي يدنس من قبل الصهاينة، مشيرا إلى أن فعاليات كسر الحصار ستتواصل وتتصاعد حتى يرفع الحصار عن غزة.