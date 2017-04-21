بالفيديو مباشر :الاحتلال يقمع المسيرة التضامنية مع الاسرى على مدخل بيت لحم الشمالي

بيت لحم/PNN – قمعت قوات الاحتلال مسيرة تضامنية مع الاسرى على مدخل بيت لحم الشمالي بعد انطلاقها من الخيمة التضامنية للاسرى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN بان قوات الاحتلال قمعت مسيرة سليمة تضامنا مع الاسرى المضربين في سجون الاحتلال عند اقترابها من حاجز بيت لحم الشمالي قبر راحيل وقامت باطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين واندلعت المواجهات.