طوباس: أداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين

طوباس /PNN-أدى العشرات من أهالي مدينة طوباس صلاة الجمعة اليوم، في خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، في خطوة جديدة من خطوات التضامن معهم.

وشارك في الصلاة، أهالي أسرى في سجون الاحتلال، وأسرى محررين، وفصائل العمل الوطني في المدينة، ومواطنون,

واكد مدير نادي الأسير في طوباس، محمود صوافطة، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن قضية الأسرى من اولويات اهتمامات المواطنين، وأنها أقدس قضية في هذه الأيام.

وفي السياق، قال نائب محافظ محافظة طوباس، أحمد الأسعد، “إن تكاتف المواطنون في صلاتهم و دعائهم للأسرى، هو رسالة للعالم بأن أسرانا ليسوا وحدهم”.

بدوره قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في طوباس، أحمد أبو حسن، “إن الشعب الفلسطيني هو جيش يسير لنصرة الأسرى وقضيتهم”.

ونوه إلى أنه سيكون في محافظة طوباس يوميا فعاليات للتضامن مع إضراب الأسرى عن الطعام.

يذكر أن أكثر من 1500 أسيرا بدأوا في السابع عشر من شهر نسيان الحالي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، لتحقيق مطالبهم العادلة.