إصابات و اعتقال شابين إثر قمع الاحتلال لمسيرات تضامنية مع الأسرى

رام الله /PNN– أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شابان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكر رئيس اللجنة الاعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم، وأحد سكان بيتا منير الجاغوب أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق؛ إثر إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات المصلين

الذين خرجوا للتضامن مع الأسرى على مدخل البلدة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من البلدة خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة.

أهالي بلعين يتضامنون مع الأسرى في مسيرتهم الأسبوعية

خرج أهالي قرية بلعين اليوم في مسيرتهم الأسبوعية التي شاركهم فيه مجموعة من المتضامنين الدوليين ونشطاء السلام الإسرائيليين ورفعوا في الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين عن الطعام وقادة

الحركة الأسيرة مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وقد أحيا المتظاهرون في مسيرة اليوم ذكرى يوم الاسير الفلسطيني. وأعربوا عن تضامنهم ودعمهم لإضراب الأسرى وذلك من أجل نيل حقوقهم، وقد دعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في هذه

المناسبات العظيمة على لسان منسقها عبدالله أبو رحمة إلى التصعيد بكافة أشكاله وذلك دعما للأسرى البواسل وضد الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة التي تتسابق بصورة عنصرية في استهداف

المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم وأطلاق النار بصورة مباشرة عليهم، وتستمر في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت ، وتهجير المواطنين قسريا لصالح بناء المستوطنات.

هذا وقد أدان أبو رحمة الاعتداء الغاشم والهمجي على الرفيق المناضل محمود الزق، فهو اسير محرر ومنسق الهيئة الوطنية في غزة ومنسق لجنة مقاومة الجدار الفاصل في القطاع ورمز من رموز الحركة الوطنية،

وما جرى ما هو إلا تكميم للأفواه وقتل للحريات والتعبير، وأن المساس باي رمز من رموز الحركة الوطنية لا يخدم إلا أجندة الاحتلال.

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