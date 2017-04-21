الوزير غنيم يمثل فلسطين في اجتماع وزراء المياه في واشنطن

واشنطن /PNN- شارك رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، في اجتماع وزراء المياه الذي عقد في واشنطن بتنظيم من منظمة “اليونيسيف” ومجموعة المياه والصرف الصحي للجميع.

ويهدف الاجتماع الى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها أهداف المياه والصرف الصحي في التنمية المستدامة والتغييرات المطلوبة لمواجهتها، بالإضافة إلى متابعة وتبادل الخبرات حول المكونات الأساسية للقطاع القوي من حيث التمويل والقدرات التخطيط والسياسات والاستراتيجيات التي تدعم عملية التنمية وتحقيق أهداف هذا القطاع.

ويعتبر هذا الاجتماع هاما لما يمثله من تسليط الضوء من قبل وزراء المياه وكبار ممثلي شركاء التنمية، على الإجراءات اللازمة التي تعزز من فعالية التنمية، وتحديد الاولويات والمشاريع ذات الأهمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، ومناقشة الآليات المطلوبة لتوفير التمويل لتنفيذ هذه السياسات والمشاريع.

وشارك في اللقاء إلى جانب وزراء قطاع المياه والصرف الصحي في العالم، ممثلي المنظمات الإنسانية وبنوك التنمية والدول المانحة وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني.