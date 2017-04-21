خدع وتقنيات للتمتع بمظهر أنيق على كل رجل أن يعرفها

1- ثني كم القميص

أحياناً التفاصيل البسيطة هي التي تفسد الطلة. القميص الذي يتم ثنيه بطريقة عشوائية لا يجعل الشكل النهائي عبثياً فحسب، بل يكون مزعجاً وغير عملي؛ لأنه لن يصمد، وبالتالي ستجد نفسك تقوم بثنيه مرة تلو الأخرى خلال النهار.

ولثني القميص بشكل مثالي:

– قم بثني القميص عند الكم إلى أعلى، بحيث يصبح الجزء الداخلي للكم هو الظاهر إلى الخارج.

– بعد التأكد من دقة الثنية، يمكن تكرار العملية حتى تصل إلى الطول الذي يناسبك.

أو يمكن القيام بالأمر بطريقة أسهل، وهو ثني القميص حتى يصل إلى الكوع تقريباً. ثم قم بثني طرف الزر إلى الخارج؛ كي تتمكن من إغلاقه.

2- أزرار السترة

عدد الأزرار في السترة، يختلف وفق التصميم، لكن بشكل عام هناك قواعد تحكم تزرير السترة. الزر الأعلى هو خيار شخصي؛ إذ إن إغلاقه من عدمه يرتبط بذوق الشخص وبالطلة النهائية التي يسعى اليها، أما الزر الأوسط فيجب إغلاقه؛ لأنه يشد أطراف السترة ويجعل الجسد يظهر بشكل أفضل.

أما الزر السفلي فيجب عدم إغلاقه إطلاقاً؛ لأنه يفسد شكل الجاكيت أولاً والطلة برمتها ثانياً. وفي حال كانت السترة بزرين فقط، فالقاعدة هي تزرير الأول وعدم تزرير الثاني.

3- اختيار الجوارب المناسبة

عدد كبير من الرجال يلتزمون بألوان محددة للجوارب، ويقومون باعتمادها مع جميع ملابسهم. الاختيار يقع عادة على الأسود أو الأبيض والرمادي، لكن الجوارب جزء من الطلة العامة ويمكنها إفساد الطلة.

الجوارب يجب أن تتلاءم مع لون السروال، بحيث تكون أدكن منه أو أفتح بدرجة واحدة. (ولمزيد من المعلومات والنصائح حول كيفية اختيار الجوارب، يُرجى الضغط هنا)

4- الاهتمام بالكنزات

الكنزات جزء أساسي من ملابس الشتاء، وصولاً إلى فصل الربيع، لذلك الاهتمام بها ضرورة للحفاظ على رونقها. الوبر يفسد شكل الكنزات، ويجعلها تبدو قبيحة، وللتخلص من الوبر يمكن الاستعانة بحجر خاص أو حجر الخفاف المعروف بالحجر الأسود. ويمكن الاستعانة بشفرة الحلاقة أيضاً، لكن للكنزات السميكة فقط.

الكنزات لا يجب تعليقها؛ لأن وزنها سيجعل القماش يتمدد، وعندما يتم غسلها يجب عدم تجفيفها، بل تعليقها لتجف للمحافظة على القماش.

5- موعد التخلص من القمصان

معرفة متى يجب التوقف عن ارتداء القميص أمر ضروري؛ لأنه جزء أساسي من الطلة. حين يتعلق الأمر بالشكل، فإن الغالبية تدرك تماماً متى يصبح القميص بالياً، ويقومون بالتخلص منه، لكن ما نريد التحدث عنه هنا هو المقاس.

حين ترتدي قميصك قم بالجلوس، في حال ظهر فراغ بين الأزرار أو كانت الأزرار مشدودة ولو بشكل طفيف، فهذا يعني أنه ضيق ولا يناسبك. أيضاً في حال كان واسعاً عند منطقة الكتفين، أو ضيقاً لدرجة أنه يعيق حركة ذراعيك، فهذا يعني أن حجمه لا يناسبك.

6- الأحذية

حاول عدم ارتداء نفس الحذاء يومياً أو ليومين متتاليين، فهذا لا يجعل طلتك مملة فحسب، بل يتسبب باهتراء الحذاء سريعاً، ناهيك عن الرائحة. يجب منح الحذاء فترة يوم «راحة» كي تضمن جفاف أي آثار للتعرق أو الرطوبة.

7- تخلص من تجعد الملابس بالثلج

للتخلص من تجعد الملابس، قم بوضع الملابس، قميصين وسروالين على أقصى تقدير في الوقت عينه، في آلة تجفيف الملابس، وقم بإضافة مكعبين أو ٣ مكعبات من الثلج.

اعتمد خيار الحرارة المرتفعة، وحينها سيتم إذابة مكعبات الثلج، وتحولها إلى بخار رطب، هذا البخار هو محاكاة لعملية كي الملابس. وهكذا ستحصل على ملابس خالية من التجاعيد، بأقل جهد ممكن.

8- معالجة انكماش الملابس

انكماش الملابس مشكلة تواجه الجميع والنتيجة تكون التخلص منها. لكن الحل بسيط وسهل. في وعاء من الماء الفاتر أضف ملعقة من منعم الشعر لكل لتر من الماء وقم بنقع الملابس المنكمشة لـ٣٠ دقيقة. بعد ذلك قم بعصرها بشكل جيد، والخطوة الأخيرة هي بوضعها على منشفة وشد القماش حتى يعود إلى حجمه الطبيعي.

9- ضع الجينز في الثلاجة

الجميع ينصح بعدم غسل الجينز بشكل متكرر، وذلك للمحافظة على القماش وعلى لونه. لكن النصائح هذه يصعب تطبيقها، خصوصاً أن المدة التي ينصح بها تتراوح بين أربعة وستة أشهر وهي مدة طويلة جداً.

وفي حال كنت من الذين يعتمدون الجينز بشكل يومي، نصيحتنا للتخلص من الرائحة وتجنّب الغسل بشكل يومي هو وضعه في الثلاجة. الحرارة المنخفضة ستقتل البكتيريا المسببة للروائح وستحافظ على القماش.

المصدر: وكالات