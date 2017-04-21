ليبرمان: فتح ستدفع ثمناً كبيراً لإحتضانها إضراب الاسرى ورعايتها له

القدس/PNN – نقلت مواقع عبرية ان وزير الحرب الاسرائيلي افغدور ليبرمان قوله ان حركة فتح هي راعية الإرهاب وحاضنته وتتباهي بالاسير مروان البرغوثي الذي يقود الارهاب بسجنه.

وقال ليبرمان ان حركة فتح تكذب وان الرئيس أبو مازن يكذب ولو ارادوا سلاماً لاوقفوا هذا الإضراب فوراً مشيرا الى ان حركة فتح ترعى وتحتضن هذا الاضراب.

وكمل ليبرمان بانه يجب وضع مروان البرغوثي على لوائح المطلوبين للمحاكم الدولية.

هذا ويواصل 1500 أسير فلسطيني في سجون الأحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة اضرابهم المفتوح عن الطعام #اضراب_الحرية_والكرامة وسط محاولات قمع مصلحة السجون الاسرائيلية لثنيهم عن مواصلة اضرابهم.