قوات القمع تقتحم قسم الأسرى المضربين في سجن “نيتسان” وتعتدي عليهم

رام الله /PNN- اقتحمت قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قسم الأسرى المضربين عن الطعام في سجن “نيتسان” بالرملة، مستخدمة الكلاب البوليسية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن قوات القمع منعت الأسرى من أداء صلاة الجمعة، وصادرت المصاحف منهم.

ويذكر أن عدد الأسرى المضربين الذين نقلتهم سلطات الاحتلال إلى سجن “نيتسان” بلغ 70 أسيرا، منهم 40 نقلوا من سجن “هداريم”، و30 نقلوا من سجون: “نفحة”، و”ريمون”، و”عسقلان”.

وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجن “نيتسان” لعزل الأسرى المضربين عن الطعام، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية.