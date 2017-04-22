بالفيديو : مستوطنون متطرفون يعتدون بوحشية على نشطاء يسار يتطوعون لحماية رعاة الاغنام الفلسطينين

بيت لحم/PNN/ نشرت صحيفة هارتس الاسرائيلية في وقت متاخر من ليلة الجمعة مقطع فيديو يظهر مجموعة من المستوطنين المطرفين اليهود الملقمين وهم يهاجمون بوحشية مجموعة من نشطاء اليسار الاسرائيلي من منظمة تعايش الاسرائيلية والذين يعملون على حماية رعاة الاغنام الفلسطينين قرب البؤرة الاستيطانية بلاييم شمال رام الله.

ويظهر الفيديو قيام مجموعة كبيرة من المستوطنين الملثمين المتطرفين يهاجمون من على تلة راكضين اتجاه خمسة نشطاء من اليسار الاسرائيلي ويعتدون عليهم بهمجية ويرشقونهم بالحجارة كما اظهر الفيديو قيام المستوطنين بالاعتداء بالضرب على النشطاء وهم يرددون عبارات بذيئة ونابية اتجاه النشطاء الاسرائيليين الذين لم يستطيعوا حاية انفسهم.

وبحسب المصادر العبرية فقد اسفر عن إصابة 5 نشطاء بجراح وصفت بالطفيفة اضطروا على اثرها للتوجه للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكر النشطاء في شكواهم التي قدموها إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي ” أن مستوطنين من بؤرة استيطانية عشوائية الى الشمال من رام الله اعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة عندما كانوا يرافقون رعاة ماشية قرب البؤرة الاستيطانية”.

ونقل موقع يديعوت احرونوت نقلا عن احد النشطاء قوله ” شعورنا صعب جدا، هؤلاء الأشخاص يشعرون ان بمقدورهم فعل ما يحلو لهم، هذه حالة مرعبة جدا، احد المصابين من رفاقنا جرح برأسه”.

ووفقا لموقع صحيفة هآرتس فان المستوطنين يتبعون للبؤرة الاستيطانية بلاديم التي تعتبر من اشد البؤر تطرفا، ويسكنها متطرفون بالتناوب وفي العراء وهم أنفسهم يتنكرون للمؤسسة الاستيطانية، وسبق لهم وان اعتدوا على قوات الاحتلال وفق المصادر الاحتلالية الإسرائيلية.