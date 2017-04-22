خلال مقابلة مع فوكس نيوز:نتنياهو الامتحان الاول للسلطة لتحقيق السلام هو وقف دفع الاموال للاسرى

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الامتحان الاول لتحقيق السلام للسلطة الفلسطينية هو وقفها لتمويل ما اسماه الارهابيين الفلسطينين الاسرى في السجون الاسرائيلية.

وقال نتنياهو خلال مقابلة له مع مذيعة قناة فوكس نيوز الامريكية انينا شون التي ترافق وزير الدفاع الامريكي الذي يقوم بزيارة الى اسرائيل ان السلطة تقوم بالدفع للارهابيين على حد وصفه بشكل كبير فكلما قتل اسرائيليين اكثر يحصل على رواتب اعلى واكثر على حد قوله.

وقال نتنياهو إن “أنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية وهي تعطي سنويا مئات الملايين من الدولارات للارهابيين وعائلاتهم الذين قتلوا الإسرائيليين والأميركيين وهي قضية لم يتحدث عنها احد لمدة عقد من الزمان في وقت لاحق حيث يمكن أن يكون المبلغ الذي تسلمه الارهابيون أكثر من مليار دولار لإرهابيين على حد زعمه.

وزعم نتنياهو ان الدفع لا يتم على اساس مساعدة العائلات للعيش بل على اساس كلما تقتل اكثر تحصل على نقود اكثر .

وادعى نتنياهو ان اسرائيل نضمن حرية الحركة الكاملة لجميع الأديان إلى الأماكن المقدسة”.

كما قال نتنياهو : “إن الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع القائم هي للضغط عليهم لتغيير وسوف نقول لهم ان عليهم تعديل عقيدة الموت حيث سيرحب العالم بها التغيير “.

كما تناول نتنياهو في حديثه أيضا الاتفاق النووي مع ايران حيث قال “ليس هناك شك في أن صفقة إيران مع ادارة اوباما تمهد الطريق للأسلحة النووية، وهو الأمر الذي لن تدعه اسرائيل يحدث”.

واشار الى ان هناك بلدان اخرى في المنطقة تعارض حصول ايران على السلاح النووي مشيرا الى ان ادارة الرئيس ترامب وهو شخصيا يعرفون ذلك جيدا”.

وقال نتنياهو اشعر بالامتنان لاشياء كثيرة قامت بها ادارة اوباما ولكن كان بيننا اختلافات عدة من بينها كانت ايران حيث اكد مجددا على اعتقاد اسرائيل ان الاتفاق يمهد الطريق لإيران لدعم في برنامجها النووي العسكري مما سيؤدي الى زيادة الصراعات في المنطقة.

واكد ان مشكلة اسرائيل مع الاتفاق انه في نهاية العقد الحالي ستمتلك ايران القنبلة النووية مشيرا الى ان ايران تسعى للسيطرة على المنطقة حيث تدفع ملايين الدولارات للقتال من اجل تحقيق هذا الهدف في السعودية وسوريا واليمن داعيا الادارة الامريكية الى تخيل وجود قاعدة ايرانية عسكرية في البحر المتوسط مشيرا الى انه قال لبوتين ان ذلك ليس فكرة جيدة .

واضاف نتنياهو لدينا علاقات جيدة مع روسيا ولكن هذه النقطة حول ايران نحن لا نتفق حول هذا الموضوع “.