الحرارة اعلى من معدلها العام بحدود 12 درجة

وأضافت الدائرة أن الجو يكون اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.