مواطن يقتل زوجته طعنا بالسكين في رفح

رفح/PNN- لقيت المواطنة (س.ع) مصرعها، فجر اليوم السبت، جراء تعرضها للطعن بسكين على يد زوجها (م.د)، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية “وفا” نقلاً عن شهود عيان ومصدر طبي، بأن زوجاً يبلغ من العمر (37 عاماً) أقدم على طعن زوجته بالسكين في رفح، وهي أم لستة أطفال آخرهم انجبته قبل أيام، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وتم نقل جثتها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

يذكر أن العديد من الضحايا وعمليات السطو والسرقة، ومحاولات انتحار يشهدها قطاع غزة بين الفينة والأخرى، بسبب سوء الأحوال المادية والاقتصادية، إضافةً إلى آثار الحصار المفروض على غزة.