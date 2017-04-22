العبادي لاردوغان: لا تتدخل في شؤون العراق

بغداد/PNN – دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس الماضي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عدم التدخل في شؤون العراق وذلك على خلفية وصف الأخير للحشد الشعبي بـ”المنظمة الإرهابية.”

وجاء في بيان العبادي: “نبدي استغرابنا من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول هيئة الحشد الشعبي والذي يعد شأناً داخلياً عراقياً لا يجوز التدخل فيه، ونؤكد أن الهيئة هي تشكيل وطني عراقي انطلق استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، إذ ساهم إلى جانب القوات العراقية بتحرير الأراضي وتحقيق الانتصارات على عصابات داعش الإرهابية.”

وأضاف البيان: “العراق دولة ذات سيادة وقانون الحشد الشعبي جعله قوة تابعة للدولة العراقية وتحت سيطرتها، وهذه القوة تدين بالولاء للعراق وشعبه وليس لأية دولة أخرى وتتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة.”

واختتم البيان: “العراق يجدد دعوة الدول الجارة والصديقة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية ومساندته في حربه ضد هذا العدو (داعش) الذي يمثل تحدياً لكل المنطقة والعالم.”

وكان الرئيس التركي قال، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، إن “الحشد الشعبي في العراق منظمة إرهابية وينبغي النظر إلى من يقف وراءها”، وأضاف: “إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تؤلمنا كما في العراق”، وتابع: “إيران تريد التغلغل في دول عربية لتشكيل قوة فارسية”.

المصدر: CNN.