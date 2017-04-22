ويحظى كلاسيكو غدًا الأحد، بنسبة مشاهدة تفوق 400 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم.

ويستضيف الريال برشلونة على ملعبه سانتياجو برنابيو في لقاء الإياب في الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة في حين أن الريال لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

والتقى الفريقان في 265 لقاءً بمختلف البطولات، حيث تواجها في الدوري الإسباني في 173 لقاء فاز الريال بـ72 لقاء وفاز برشلونة بـ68 لقاءً وتعادلا في 33 مباراة، أما في كأس ملك إسبانيا فقد التقيا في 33 لقاءً فاز الملكي بـ12 وبرشلونة بـ14 وتعادلا في 7 لقاءات، وبالنسبة للسوبر الإسباني فقد تقابلا في 12 لقاءً فاز الميرينجي في 6 والبرسا في 4 وتعادلا في مبارتين .

كما انهما التقيا في دوري الأبطال في 8 لقاءات فاز الريال بـ3، وبرشلونة في مباراتين وتعادلا في 3 مباريات.

ولا ننس أن الفريقين تقابلا أيضًا في بطولة كأس الدوري الاسباني والتي أنشئت في عام 1982 وتم إيقافها في عام 1986بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الأندية، حيث التقيا في هذه البطولة 6 مرات، لم يفز الريال فيها بأي لقاء فيما فاز برشلونة بلقائين وتعادلا في 4.

ويملك الفريق الملكي الرصيد الأكبر من الأهداف حيث سجّل في جميع لقاءات الفريقين 392 هدفًا فيما سجل برشلونة 377 هدفًا.

كما يتفوق الريال أيضًا على برشلونة في عدد المباريات التي فاز فيها داخل الديار، فقد فاز في 63 مباراة وتعادل في 25 لقاء في حين فاز برشلونة في دياره بـ61 لقاء وتعادل 24، أما خارج الديار فقد تعادل الفريقان بعدد مباريات الفوز برصيد 26 فوز لكل منهما.

ويعتبر هداف الفريق الكتالوني ليونيل ميسي هو النجم الأكثر تهديفًا في الكلاسيكو الإسباني حيث أنه أحرز 21 هدفًا، ويبتعد عن نجم الريال كريستيانو رونالدو برصيد 5 أهداف.

يذكر أن الفريقين تعادلا بنتيجة (1-1) في لقاء الذهاب على ملعب الكامب نو.

ويسعى برشلونة لتقليص الفارق بينه وبين الفريق الملكي، خاصة بعد خروجه من المنافسة على دوري أبطال اوروبا أمام يوفينتوس الإيطالي.