وفد من البنك الدولي ومؤسسة التعاون الفرنسي يزور بلدية الخليل

الخليل/PNN- قام وفد من البنك الدولي يترأسه الدكتور إياد الرّمال وهاني بلوطة من مؤسسة التعاون الفرنسي بزيارة بلدية الخليل، حيث التقى الوفد برئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار والمهندس مروان الأخضر رئيس قسم الصرف الصحي وعلام الاشهب مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي.

وتباحث الطرفان في تقدم سير العمل في مشروع محطة معالجة المياه العادمة حسب الجدول الزمني المقرر سابقاً، حيث تم طرح عطاءان دوليان ومتاحان للشركات الدولية والمحلية، احدهما تم طرحه لإنشاء محطة المعالجة في جنوب المدينة على الأرض التي قامت بلدية الخليل وسلطة المياه بشرائها بالقرب من منطقة قلقس (الحيلة) بمساحة كلية تبلغ 115 دونماً، والذي من المتوقع تسليمه نهاية شهر أيار، والآخر خدمات استشارية لبناء قدرات قطاع المياه والصرف الصحي.

كما تطرق الطرفان إلى المشاكل التي تعاني منها مدينة الخليل والمتمثلة في شح المياه، وآلية تحسين عملية تحصيل فواتير المياه، وكيفية معالجة مشكلة الربو الناجمة عن المناشير في المنطقة الصناعية، وأكد الطرفان على ضرورة عدم إلحاق أضراراً بيئية واجتماعية في المنطقة المحيطة بمكان إنشاء محطة المعالجة.

من جانبه أكد المهندس البيطار أن مشروع المحطة يعتبر مشروعاً استراتيجياً وذو أهمية وانعكاس وطني لما له أثر بيئي واقتصادي مهم، لافتاً إلى أن البلدية ملتزمة باستراتيجية سلطة المياه الهادفة إلى دعم قطاع المياه والصرف الصحي.