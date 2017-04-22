“هآرتس”: هجرة معاكسة لليهود الروس من اسرائيل إلى موطنهم الاصلي

رام الله/PNN- كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن هجرة معاكسة لليهود الروس من إسرائيل إلى موطنهم الاصلي روسيا أو إلى بلدان أخرى.

وأوضحت “هآرتس” في تحقيق خاص لها أن الكثير من اليهود الروس لم يتخلوا عن عقاراتهم في موسكو أو سانت بطرسبورغ ومدن أخرى وظلوا يديرون أعمالهم هناك عن بعد ولم يعرفوا ذواتهم يوما كإسرائيليين.

وعن دوافع هجرتهم من إسرائيل، قالت الصحيفة إن بعض المهاجرين لم ينجح اقتصاديا في إسرائيل فغادرها، وبعضهم لا يخفي هدفه بأنه قدم للحصول على الجنسية، وهناك من هاجر إلى هنا واعتاش على مخصصات الهجرة طيلة شــــهور ولم ينجح بتوفير مصدر عمل ولذا يغادر، وهناك من يرى في إسرائيل محطة انتقالية فقط.