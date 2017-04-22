بلدية الخليل تَحتضن مؤتمر بيت المقدس الاسلامي الدولي الثامن

الخليل/PNN- أنهى المركز الكوري الفلسطيني التابع لبلدية الخليل، استعداداته لاحتضان فعاليات مؤتمر بيت المقدس الاسلامي الثامن في فلسطين (الخليل .. واقع وتحديات)، والذي يُعقد بالتزامن مع ذكرى الاسراء والمعراج، تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، وبتنظيم من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

هذا وتولي بلدية الخليل اهتماماً بالغاً في المؤتمر الذي يناقش واقع الخليل والتحديات أمامها، في هذا الوقت التي تستمر به انتهاكات الاحتلال المختلفة من كافة الجوانب والأصعدة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار، أهمية المؤتمر في طرح ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهها مدينة الخليل، وما تعانيه باستمرار من محاولات التفريغ والتهويد بكافة السُبل والوسائل.