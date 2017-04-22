وزارة السياحة والاثار تعقد امتحان المدراء الفنيين لمكاتب السياحية والسفر

بيت لحم/PNN- عقدت وزارة السياحة والاثار الامتحان الخاص بالمدراء الفنيين لمكاتب السياحة والسفر، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار وبمشاركة 73 متقدم من ممثلي مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية

وقبيل الامتحان رحب علي ابو سرور مدير عام المهن السياحية في وزارة السياحة والاثار بالمشاركين متمنياً لهم النجاح والتوفيق، ناقلا لهم تحيات وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة واهتمامها الكبير بهذا الامتحان للتأكد من امتلاك المدراء الفنيين السياحيين الفلسطينيين على جميع المعلومات اللازمة لإدارة مكاتب السياحة والسفر في فلسطين، بالإضافة للمهارات والتقنيات وتقديم الخدمات السياحية اللازمة.

وتحدث أبو سرور عن أهمية عقد مثل هذه الامتحانات في ضوء النقص والاحتياج الملح لوجود مدراء فنيين مؤهلين ومعتمدين من قبل الوزارة لإدارة مكاتب السياحة والسفر في كافة المحافظات، حيث سيعمل هؤلاء المدراء الفنيين المؤهلين على رفد القطاع السياحي الفلسطيني والمساعدة بالنهوض بالواقع السياحي وضمان تطوره وتقدمه وتقديم الخدمة السياحية الامثل للمجتمع المحلي وللضيوف والسياح والحجاج الذين يزورون فلسطين.

وبدوره اوضح مدير الترخيص في الوزارة سامي أبو عرقوب على ان المشاركين في الامتحان هم ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك حسب الانظمة والقوانين المعمول بها استنادا الى قانون السياحة رقم 45 للعام 1965 من نظام مكاتب السياحة والسفر الصادر استنادا له، موضحاً بان الوزارة معنية في تشجيع مكاتب السياحة الوافدة الى فلسطين.

وأكد أبو عرقوب تلقي الوزارة 99 طلب للتقدم للامتحان من مختلف محافظات الوطن، حيث قبل الوزارة 75 طلب ما بين سياحة، سفر، سياحة وسفر، وتقدم للامتحان 73 متقدم.