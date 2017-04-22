اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم تتضامن مع الاسرى

رام الله/PNN- نفذت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم فعاليات تضامنية مع الأسرى والتي تزامنت مع الإضراب المفتوح الذي يخوضونه في سجون المحتل، وكانت أولى هذه الفعاليات خيمة الاعتصام التي أقامتها اللجنة على مدخل المخيم وحضر إليها أهالي الأسرى بالمخيم حاملين صور أبنائهم في السجون ومؤسسات وفعاليات المخيم والعديد من الضيوف .

وافتتح الخيمة رئيس اللجنة السيد حسني عوده بكلمة رحب بها بالضيوف المتواجدين بالخيمة ومن ثم وجه تحية إجلال وإكبار للأسرى بداخل السجون خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون لها، ويخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام سبيلا لتحقيق مطالبهم المشروعة، وبعدها حيا أهالي الأسرى على صمودهم في وجه هذا المحتل الغاصب الذي لا يعرف الإنسانية ولا الرحمة.

وفي كلمة لدائرة الأسرى والشهداء باللجنة الشعبية دعت الأخت نجاة النادي الجميع للتفاعل أكثر مع قضية الأسرى وبشكل يليق بتضحياتهم ونضالهم، ومن ثم شددت على ضرورة إيصال ما يعانيه الأسرى بداخل السجون لكافة المحافل المحلية والدولية حتى يبينوا للعالم بأكمله الوجه الحقيقي لهذا المحتل.

وبدوره ألقى الأخ احمد حسكور مسؤول دائرة النشاطات والفعاليات باللجنة الشعبية كلمته الذي أكد من خلالها على أهمية هذه المعركة التي يخوضها الأسرى مع هذا المحتل لنيل حريتهم والتخلص من جبروته، وأيضا ثمن جميع الجهود التي تبذل من اجل دعم أسرانا، وختم كلامه موجها شكره لمتطوعين اللجنة شبابها وشاباتها على ما يقدموه لتوصيل رسالة الأسرى.

ومن ثم القي الأخ خليل وراد أمين سر اللجنة بيانا تضامنيا مع أسرانا دعا فيه الجميع للالتفاف حول قضية الأسرى ودعمهم بكافة السبل الممكنة، وبعدها دعا الجميع للمشاركة في مسيرة مشاعل الحرية بمشاركة الكشافة والتي جابت شوارع المخيم وبمشاركة جميع مؤسسات وفعاليات وحشد غفير من أبناء المخيم.