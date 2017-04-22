القناة الثانية العبرية: حفلة حشيش امام كنيست الاحتلال

بيت لحم/PNN- أقام عشرات الشبان والشابات في اسرائيل الخميس حفلة بمناسبة اليوم العالمي للماريجوانا، في حديقة أمام الكنيست.

وتعاطى الشبان خلال الحفلة الماريجوانا في رسالة واضحة منهم للكنيست بأن “شرعوا العشبة الرائعة”

يشار الى ان تعاطي الماريجوانا تزداد في “إسرائيل” ويقدر عدد الإسرائيليين الذي يتعاطونها نحو مليون وأكثر انضم إليهم نواب من الكنيست أصبحوا ينادون بشرعنة تناول القنب، للحد من انتشاره غير القانوني وزيادة قوة تجار المخدرات.

وكانت الحكومة الاسرائيلية الغت الشهر الماضي عقوبة الحبس لمتعاطي الماريجوانا وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بتعاطى مخدر “الماريجوانا” التى تنص على عدم حبس الأشخاص الذين يتعاطونها وعدم تقديم لوائح اتهام بحقهم وإنما فرض غرامات إدارية على كل من يتعاطاها.