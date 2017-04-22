الشرطة: مصرع شخصين وإصابة 138 في 215 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- لقي شخصين مصرعهما واصيب 138 شخص بجراح في 215 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 215 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 138 شخص وصفت اصابة 2 منهم بالخطيرة ووصف اصابة 11 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 125 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 4502 مركبة وأنزلت عن الشارع 94 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 2726 مخالفة مرورية، وحجزت 200 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 28 مركبة غير قانونية.