وزير الدفاع الامريكي يصل الى الدوحة في زيارة رسمية

الدوحة/PNN- وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، مساء امس الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر ضمن جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن ماتيس وصل اليوم إلى قاعدة العديد الجوية العسكرية، جنوب غربي الدوحة التي يتمركز فيها جنود أمريكيون.

وأضافت أنه كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله القاعدة الجوية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة دانا شيل سميث.

ويزور ماتيس قطر في إطار جولة شرق أوسطية تعد أول جولة له في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير الماضي، حيث قادته هذه الجولة إلى السعودية ومصر وإسرائيل وتقوده لاحقا إلى جيبوتي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضي أن ماتيس سيتطرق خلال جولته إلى “الجهود المبذولة لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وهزيمة التنظيمات الإرهابية المتطرفة”.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تستهدف هذه الجولة مناقشة ملفات عدة على رأسها مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ونفوذ إيران ومحاربة تنظيم القاعدة في اليمن.

وتستضيف قطر جنودا أمريكيين في قاعدة “العديد” الجوية التي يتمركز فيها نحو 11 ألفا من أفراد القوات المسلحة الأمريكية والتي تعد مقرا للقيادة الوسطى ومركزا للعمليات ضد داعش.

المصدر: شبكة الصين.