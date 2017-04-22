اثيوبيا: سنساعد اسرائيل في الافراج عن منغستو

بيت لحم/PNN- قال وزير الخارجية الإثيوبي ووركينيه جيبيهو إن بلاده ستساعد إسرائيل في الإفراج عن أفراهام منغستو من غزة.

وذكر موقع “واللا” العبري نقلاً عن ووركينيه جيبيهو قوله خلال لقاء جمعه بالوزير الإسرائيلي أيوب قرا، حيث طلب الأخير المساعدة في عودة أفراهام منغستو من غزة.

كما تحدث الرجلان عن تعزيز عملية التقارب بينهما، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي التي بدأها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

جدير ذكره، أن عائلة منغستو نظمت سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية بهدف الضغط على الحكومة من أجل العمل على إطلاق سراحه من غزة، متهمةً الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في قضية إعادة الجنود الإسرائيليين إلى ذويهم.

وفي يوليو 2015 سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي “أبراهام منغستو” من ذوي الأصول الأثيوبية بقطاع غزة قبل 10 أشهر (سبتمبر 2014) بعد تسلله من السياج الأمني شمال القطاع، ووقع أسيرًا لدى حماس، وفق مزاعم الاحتلال.