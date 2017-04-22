جولة تفقدية من قبل بلدية بيت لحم لمحطة الباصات المركزية قبيل الاستلام الرسمي مع بداية ايار

بيت لحم/PNN- توجه، اليوم السبت، إلى محطة الباصات المركزية في بيت لحم وفد مجلس بلدية بيت لحم ممثلا بأعضاء اللجنة المكلفة بشأن استلام محطة الباصات المركزية بحضور عضوي المجلس البلدي المحامي روك روك، ووليد أبو جورة ومدير عام البلدية أنطون مرقص ومدراء الدوائر وعدد من مهندسي البلدية بهدف إجراء جولة تفقدية للمحطة وذلك تمهيدا لإستلامها في الثاني من ايار القادم.

وبحثت اللجنة سابقا الخطط المقترحة لإدارة المحطة بعد استلامها من شركة بريكو المشغّلة لها، على إثر انتهاء الفترة الممنوحة للشركة لتشغيل المحطة، واطّلعت على تقارير مختلفة ومعطيات تختص بالوضع الحالي.

يُذكر أن مجلس بلدية بيت لحم قرر تشكيل هذه اللجنة في جلسته رقم (265) المنعقدة بتاريخ 23/1/2017.