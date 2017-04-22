غرفة تجارة وصناعة نابلس تستقبل اعضاء التجمع العنقودي للأثاث

نابلس/PNN- استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر امس ، بحضور نائبه حسام حجاوي وفد تكتل الاثاث العنقودي في نابلس الذي عاد من زيارة ناجحة الى ايطاليا قبل ايام ، وذلك في مقر الغرفة. وقد تكون الوفد من الاعضاء ايمن حنون ، سامح السركجي ، يوسف الريان ، راشد الشنتير ، ظافر الاغبر ، سامح المصري ، سامي البزرة ، ونبيل زيد. كما حضر اللقاء كل من مدير عام الغرفة ، ومسؤول العلاقات العامة ، ومنسق المشروع.

وهدف اللقاء الى اطلاع الغرفة على نتائج الزيارة ، واثرها على التجمع العنقودي للاثاث الذي تقوده وتشرف عليه الغرفة والتوجهات الجديدة لدى اعضائه.

ورحب هاشم بالوفد ، مبديا اعجابه بجهودهم وعملهم المستمر والدؤوب مع الغرفة ومع ادارة المشروع طيلة فترة تنفيذ المشروع منذ بدايته ، مسجلا شكره لالتزامهم العالي وتوجههم الواضح تجاه تطوير هذه الصناعة التاريخية في نابلس. وابدى هاشم سعادته بنتائج الزيارة واثرها القريب على التكتل ، وبالتالي تطوير صناعة الاثاث والمفروشات في المدينة والمحافظة بشكل عام. واعرب عن استعداد الغرفة لتوفير كافة الامكانيات في الغرفة لخدمة هذا التجمع.

وقدم الوفد شكره لمجلس ادارة الغرفة ولطواقمها التنفيذية ، وشدد اعضاء التجمع على دور الغرفة واحتضانها للمشروع ولأعضاء التجمع منذ انطلاق المشروع في عام 2015 ، مؤكدين ان فريق العمل فيها ومتابعته في الآونة الاخيرة للمشروع من خلال سلسلة الاجتماعات الاخيرة اكدت ان الغرفة معنية بنجاح هذا المشروع ، لما لذلك من اثر ايجابي على التجمع واعضائه. واشاد اعضاء التكتل بتدخلات الغرفة الايجابية لصالح تطوير المشروع ، جنبا الى جنب مع دور ادارة المشروع منذ بدايته وحتى الآن ، مما مكنهم من بلورة رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الاثاث والمفروشات تحت مظلة هذا التكتل العنقودي. كما ابرز اعضاء التجمع دور الغرفة على صعيد تجهيز خان الوكالة في نابلس مؤخرا بكافة انواع الاثاث من خلال مشروع لذلك بالتعاون مع مكتب المشروع وبالتنسيق مع بلدية نابلس ومشروع الامم المتحدة الانمائي UNDP.

واستعرض الاعضاء اهمية الزيارة ، واثرها على اطلاعهم على احدث التقنيات والمعدات والآلات في مدينة ميلانو في ايطاليا ، مما يعطيهم الفرصة لمواكبة تطور الصناعة ، ونقل ذلك على المستوى المحلي ، وبالتالي رفع شأن صناعة الاثاث والمفروشات في فلسطين من اخلال اكتساب الخبرات الدولية. كما اشاد اعضاء التجمع بدور ممثلي الغرفة والمشروع اياد بريك وداليا شرعب وجوليا الذين قدموا كل التسهيلات لزيارة ايطاليا.

واتفق في نهاية الجلسة على ترتيب رؤية التجمع واعضائه بخصوص الخطة المستقبلية للتجمع ، والتي بدأت تتضح بعد هذه الزيارة وتنسيقها مع الغرفة من اجل انجاحها.