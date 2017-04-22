مستوطنون يلوثون واد هياج بسلفيت

سلفيت/PNN – أفاد شهود عيان صباح اليوم أن مجاري مستوطنة “اريئيل” لوثت منطقة واد هياج شمال سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأكد الشهود أن خط مجاري مستوطنة ” اريئيل” تعرض لانسداد وضغط مما أدى لتدفق المجاري في أراضي واد هياج.

ولفت الشهود أن روائح كريهة وتلوث كبير حصل في المكان دون إصلاح الإضرار الناجمة عن انسياب المجاري.

وناشد مزارعون المؤسسات البيئة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استنزاف البيئة الفلسطينية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي ملوثة لا يمكن زراعتها.

بدوره أكد الباحث د. خالد معالي ان التلويث البيئي وصل درجة الخطر نتيجة سكب مجاري 25 مستوطنة في اراضي ووديان قرى وبلدات سلفيت؛ داعيا المؤسسات البيئية ومنظمة الصحة العالمية الى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استنزاف البيئة الفلسطينية وتدميرها .