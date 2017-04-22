يعلون يوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو وليبرمان

القدس/PNN – انتقد وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون أداء كلاً من وزير الحرب الحالي ليبرمان ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وهاجم يعلون ليبرمان ونتنياهو قائلاً “اسألوا أنفسكم عندما كنتم تطلقون التصريحات في الهواء عندما كنتُ وزيراً للجيش وكنتم تنتقدون كل شيء، قلتم إنكم ستقضون على حماس، وستغتالون هنية خلال 48 ساعة، وشن حملة عسكرية سور واقي 2 بالضفة الغربية، وتفعيل الاغتيالات بالضفة من الطائرات، إذاً لماذا لم تقوموا بذلك ؟!” وأضاف يعلون “الأشخاص الذين يتصرفون هكذا لا أثق بهم”.

وتطرق وزير الحرب سابقاً أيضا إلى التحقيقات الكثيرة التي يخضع لها نتنياهو قائلاً “إنها ثقافة سياسية، ومن الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار”.

وأضاف “في بريطانيا أو الولايات المتحدة، وفي الثقافة السياسية السائدة هناك، بمجرد يُفتح تحقيقاً يستقيلون هناك، بينما عندنا هناك من حصَّن نفسه مسبقاً وتم تبني قانوناً يسمح لرئيس الحكومة بمواصلة مهامه حتى في حال فتح تحقيق ضده”.