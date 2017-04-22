مركز أطفال الدوحة في بيت لحم يختتم فعاليات أسبوعه الثقافي السنوي الأول

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – اختتم مركز أطفال الدوحة في بيت لحم، يوم أمس، فعاليات أسبوعه الثقافي السنوي الأول، الذي أقامه في قاعات المركز.

واشتمل الأسبوع الثقافي على معرض للكتب السياسية والاقتصادية والأدبية، والعديد من الندوات السياسية والفكرية والمجتمعية.

وشارك في تقديم الندوات على مدى أيام الأسبوع الثقافي الأسيرة المحررة عايشة عودة، ورجا اغبارية رئيس حركة أبناء البلد، والدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح، والمفكر التونسي الدكتور يوسف الصديق.

وتحدثت الأسيرة المحررة عودة حول مسيرة كفاح المرأة الفلسطينية ودورها في النضال الوطني التحرري والاجتماعي، وأهمية دعم صمود وإضراب الأسرى، فيما تحدث اغبارية عن المخاطر التي تهدد الهوية الثقافية الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني.

وتناول المفكر التونسي الدكتور الصديق بقراءات فكرية جملة من القضايا التي تتعلق بالشباب والمجتمع والفكر الديني. وتطرق الدكتور قاسم لمخاطر حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على وحدة الشعب الفلسطيني.

وقال أيمن الأحمر رئيس مجلس إدارة مركز أطفال الدوحة، ان فعاليات الأسبوع الثقافي هدفت إلى رفع مستوى الحوار وتفعيله في أوساط الشباب من خلال طرح جملة من القضايا والموضوعات السياسية والفكرية والمجتمعية الهامة للنقاش.

وقالت الناشطة الشبابية لين عيسى ان النقاشات التي تخللت ندوات الأسبوع الثقافي ساهمت بالارتقاء بمستوى الوعى لدى الشباب الذين حضروا هذه الندوات، وشجعتهم على تعزيز توجههم نحو القراءة لرفع مستوى وعيهم الثقافي.