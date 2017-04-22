الهباش يستنكر اختطاف حماس للنساء في قطاع غزة

رام الله/PNN – استنكر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية قيام حركة حماس باختطاف الاعلامية تغريد ابو ظريفة مراسلة تلفزيون فلسطين في قطاع غزة معتبرا ان قيام حماس بملاحقة النساء واختطافهن هو ذروة الاعتداء على قيم واعراف شعبنا الفلسطيني ومساس فاضح بالمسلمات الاخلاقية التي تربى عليها أبناء فلسطين.

ودعا الهباش أبناء وبنات قطاع غزة الى عدم القبول باستمرار هذا الوضع المهين الذي تعمل حماس على فرضه على جماهير قطاع غزة مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني الذي ثار في وجه من الاحتلال المجرم لن يطول سكوته على ظلم ذوي القربى الذي تمارسه حركة حماس التي تختطف قطاع غزة وتفرض سيطرتها وظلمها على 2 مليون إنسان في القطاع.

ودعا قاضي القضاة حركة حماس الى العودة الى رشدها وتغليب لغة العقل قبل فوات الاوان لان شعبنا الفلسطيني في غزة لن يقبل باستمرار الوضع القائم فالطريق الذي سارت فيه حماس من خلال الانقلاب الاسود في عام 2007 قد وصل الى نهايته وليس لها من مخرج الا بالتراجع عن اجراءاتها والعودة لحضن الشعب الفلسطيني والا فان شعبنا سيلفظها وساعتها لن ينفع الندم .

وذكر الهباش في بيانه ان الاعلاميين والناشطين الفلسطينيين وخاصة النساء منهم هم طليعة الفعل اامقاوم للاحتلال ورأس الحربة في مراحل النضال الفلسطيني في نقل صورة الوجه القبيح للاحتلال وفضح ممارساته الاجرامية امام المجتمع الدولي ولهم منا كل التقدير والتكريم وليس الاعتقال والاهانة والمذلة منوها ان من يقوم بالاعتداء على حرائر الشعب الفلسطيني لا يستحق منا سوى الضرب بيد من حديد وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار .