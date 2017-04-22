الخليل على موعد مع أضخم حدث اقتصادي بدء التحضيرات الخاصة بمعرض الصناعات الإنشائية

الخليل/PNN-ما أن تم الإعلان منذ حوالي الشهر عن إقامة معرض الصناعات الانشائية 2017 في مدينة الخليل من قبل نقابة المهندسين وشركة نور المسك لإدارة المعارض، بدأت الترتيبات واستنفار الطواقم الفنية والهندسية والاعلامية لإخراج هذا الحدث المميز نهاية شهر نيسان الحالي ولمدة ثلاثة أيام في ملعب مدرسة الحسين ومجمع اسعاد الطفولة في الخليل.

المعرض يستهدف المهندسين والمقاولين بالدرجة الأولى والمواطنين من خلال التواصل مع الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات الانشائية على مستوى الوطن، من أجل التعرف على المنتجات التي سيتم عرضها، هذا ما أكده المهندس طارق الزرو رئيس نقابة المهندسين فرع الخليل، وأشار أيضا الى أن هذا الحدث الاقتصادي سيشكل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الانشائية لأنه سيتضمن عرض تقنيات تكنولوجية لأول مرة في الوطن.

من جانبه أعلن السيد نور مسك المدير التنفيذي لمعرض الصناعات الانشائية عن بدء التحضيرات للمعرض التي تتمثل في توفير أحدث التجهيزات الخاصة بالمعارض، موضحاً أنه جاري العمل على تجهيز مساحة أكثر من ثلاثة الاف متر ستضم عدة اقسام من ضمنها مساحة عرض ل 65 شركة مشاركة في المعرض، مؤكدا أن عمليات تجهيز المعرض كلها ضمن المواصفات الدولية مع مراعاة إجراءات السلامة العامة والأمان في عملية التجهيز.

وتزامنا مع عمليات التجهيز المتواصلة للمعرض، بدأت الشركات المشاركة بتجهيز عروض خاصة ستكون لأول مرة على مستوى الوطن وفقط خلال أيام المعرض، هذا ما سيعزز فرصة استفادة الفئات المستهدفة وصولا لتحقيق الهدف المنشود وهو دفع العجلة الاقتصادية من خلال إيجاد حلقة تواصل بين جميع الفئات سواء المهندسين او المقاولين وحتى الشركات التي تعمل في نفس القطاع.