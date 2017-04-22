تأهل الصداقة والزعيم والطواحين لدور الثمانية بكأس غزة

غزة/PNN-صعدت فرق الصداقة، وشباب رفح “الزعيم”، واتحاد خانيونس “الطواحين” مساء السبت لدور الثمانية من بطولة كأس غزة لكرة القدم, بعد فوزهم على بيت حانون الأهلي، وهلال غزة، واتحاد الشجاعية على التوالي, ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وتخطى الصداقة نظيره بيت حانون الأهلي بركلات الترجيح (3-1)، بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وسجل ركلات الصداقة محمد أبو حسنين، وحازم قفة، ومحمد أبو توهة، وأهدر سامي سالم، فيما أحرز “للحوانين” محمود أبو جراد، وأضاع أمجد أبو عودة، ومهند أبو زيد، وأحمد عثمان.

وحكم المباراة: الدولي محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده نادر أبو هجرس، وفادي السمهوري للخطوط، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

ويلتقي الصداقة في الدور المقبل مع نظيره شباب رفح في نهائي مبكر بين الطرفين.

بدوره، خطف شباب رفح “الزعيم” فوزاً غالياً من “أنياب” هلال غزة بهدف نظيف, على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع، سجله محمد القاضي في الدقيقة الخامسة.

وأدار اللقاء تحكيمياً: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وأمجد لقان للخطوط، وخالد أبو الخير رابعاً.

وتفوق اتحاد خانيونس “الطواحين” على اتحاد الشجاعية بهدف دون مقابل, على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، أحرزه هيثم النجار بالدقيقة 17.

وتولى تحكيم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومحمد خطاب للخطوط، ووائل خطاب رابعاً.

وينتظر اتحاد خانيونس في دور الثمانية الفائز من لقاء أهلي غزة وخدمات البريج المنتظر أن يقام الأحد في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

الثالثة

وفي ختام مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثالثة لفرع “غزة والشمال”، تعادل الشمس مع اليرموك بهدف لمثله، على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وبادر محمد زقوت بالتسجيل لليرموك في الدقيقة 45، وعدل الكفة للشمس عمار الغف بالدقيقة 77، علماً أن المباراة شهدت طرد لاعب اليرموك عباس الصفطاوي في الدقيقة 61 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وبهذه النتيجة، رفع الشمس رصيده إلى نقطتين اثنتين فقط، في المركز السابع وقبل الأخير، وبفارق الأهداف أمام اليرموك بالذات.

وبنفس النتيجة، تعادل الوفاق مع المغراقة بملعب نماء شمال القطاع أيضاً، وكان الوفاق تقدم بالدقيقة 50 عبر إياد السوسي، وتعادل للمغراقة نبيل الملالحة في الدقيقة 81.

ورفع الوفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ووصل رصيد المغراقة إلى 5 نقاط بالمركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام حطين.

أما في فرع “الوسطى والجنوب”، اكتسح الشوكة نظيره الرباط برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

وسجل رباعية الشوكة، محمد أبو ليلة “هدفان” بالدقيقتين 16، و26 على التوالي، وخالد أبو حطب في الدقيقة 25، وأشرف النجاري بالدقيقة 91، فيما أحرز هدف حفظ ماء الوجه للرباط محمد جودة في الدقيقة 45، علماً أن زميله سامي أبو يوسف أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 37.

وبهذا الفوز، رفع الشوكة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد الرباط عند 4 نقاط بالمركز الخامس.

بدوره، قلب الترابط تأخره بهدف أمام شباب الزوايدة في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، إلى فوز بثلاثية مقابل هدف.

وبادر شباب الزوايدة بالتسجيل عبر علاء سعد في الدقيقة 20، ورد الترابط بثلاثية أمين خطاب، ووهيب دراوشة، ورضا أبو لبدة بالدقائق 39، و70، و84 على الترتيب.

ووصل رصيد الترابط إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد شباب الزوايدة عند 3 نقاط بالمركز السادس، وبفارق الأهداف أمام أهلي البريج.

مباريات الأحد

وتختتم منافسات دور الـ 16 بالكأس الأحد, بلقاء خدمات رفح مع الجلاء على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, وشباب جباليا مع العودة على ملعب فلسطين بمدينة غزة, وأهلي غزة مع خدمات البريج على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.