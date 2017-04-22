مبعوث ترامب يبحث ببغداد الحرب على “داعش”

واشنطن/PNN-بحثّ بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتحالف الدولي في بغداد، تطورات الحرب على تنظيم “داعش” وذلك خلال لقائه اليوم السبت، مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

وقال المكتب الاعلامي للجعفري في بيان اليوم، إن “وزير الخارجية استعرض مع المبعوث الخاصَّ للرئيس الأميركيِّ دونالد ترمب، والتحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش محمل للتطورات الامنية والسياسيَة، والحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة”.

وطالب الجعفري بضرورة “تضافر جهود المجتمع الدولي والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـيَّة بعد القضاء على الإرهاب، وفتح مجالات التعاون المُشترَك بين البلدين”.

من جهته، أكد بريت ماكغورك على هامش اللقاء استمرار دعم العراق حتى القضاء على تنظيم داعش”، بحسب البيان.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية للأناضول إن “ماكغورك سيجري عدة لقاءات أخرى بقادة سياسيين عراقيين لبحث إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، ومرحلة ما بعد داعش”.

وأضاف المصدر أن “ماكغورك سيلتقي القادة العسكريين الأميركيين في العراق لبحث دور التحالف في مهامه القادمة خصوصًا، وأن مدينة الموصل ستعلن في وقت قريب محررة من سيطرة داعش”.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة يقدم غطاءً جويًا للقوات العراقية وقوات حليفة أخرى في سوريا ضمن إطار الحرب الرامية لهزيمة تنظيم “داعش” في البلدين، كما تصرح واشنطن بمشاركة مئات العسكريين الأمريكيين كخبراء ومستشارين.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بتصعيد وتيرة الحرب ضد “داعش” لكنه لم يتخذ حتى الآن أية خطوات فعلية.

وتخوض قوات الأمن العراقية بدعم من التحالف الدولي معارك متواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 لاستعادة مدينة الموصل من “داعش”.