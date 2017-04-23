اخبار فلكية 23.4.2017

المريخ في الجوزاء

كوكب المريخ انتقل عند ظهر اليوم 21.4.2017 الى برج الجوزاء وسيمكث فيه حتى مساء 4.6.2017.

هذا الكوكب يحمل غالباً شحنة من اعمال العنف والمواجهات اثناء انتقاله وتأثيره على مواليد الابراج يحمل طابعا من السلبية.

فيما يلي ابرز المجالات التي يجب الحذر منها:

الحمل: الحذر في السفر داخل المدن وفي العلاقة مع الاخوة والجيران.

الثور: تصاعد في النفقات المالية.

الجوزاء: استعداد لتصرفات متسرعة.

السرطان: الحذرمن مؤامرة تحاك ضدهم من وراء الكواليس.

الاسد: في التعامل مع الاصدقاء.

العذراء: في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل.

الميزان: في السفر البعيد ويجب الابتعاد عن اماكن مجهولة لهم.

العقرب: يجب الحذر في اي شراكة مالية وقد ينشب خلاف حول مال يعود لهم من تعويض او شراكة.

القوس: عليهم الحذر في علاقتهم مع الشركاء.

الجدي: ليحذروا رفع حاجة ثقيلة عن الارض وألا يدخلوا في مواجهة مع زملاء العمل.

الدلو: عليهم ضبط الاعصاب أثناء التعامل مع احبائهم وعدم المبالغة في تجربة حظهم المالي باوراق اليانصيب.

الحوت: ليحذروا النيران والادوات الحادة في المطبخ وألا يدخلوا في مواجهة مع افراد العائلة.