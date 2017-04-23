والدة شاؤول ارون لنتانياهو: انت أرسلت ابني الى غزة و عليك أن تعيده

رام الله/PNN – وجهت والدة الجندي الأسير لدى حماس، في قطاع غزة، شاؤول ارون رسالة شديدة اللهجة الى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قالت فيها: “إذا لم تعمل على إعادة الجنود الأسرى فإن جميع أمهات الجنود لن يرسلوا أبناءهم للقتال في غزة مجددا حتى لا يلقوا نفس المصير”.

و حملت والدة ارون نتنياهو المسؤولية الكاملة في قضية ابنها قائلة: “إن إعادة ابني من غزة يجب أن يكون على رأس أولويات رئيس الوزراء والحكومة”، كما أفادت القناة العبرية الثانية.

و أوضافت: ” ابني ذهب لحماية “اسرائيل”، وعلينا جميعا العمل لإعادته”.

و تابعت تقول: “أنا لا أستطيع التخلي عن ابني وسوف نقاتل حتى آخر قطرة من أجل إعادته”,

و قالت: “لا أستطيع أن أصدق ما أراه اليوم .. لقد مرت أكثر من سنتين ونصف منذ اختطاف جثة أرون في حادث صعب في حي الشجاعية ولا جديد في قضيته واعضاء الليكود يهاجموننا”، مبينة أن نتنياهو أرسله للقتال في غزة و عليه أن يعيده.