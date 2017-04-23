حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو يوم غد الاثنين، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.