The logo of the global football's governing body FIFA is seen on October 3, 2013 at its headquarters in Zurich. FIFA kicked off a crunch meeting behind closed doors, amid claims of rights abuses by 2022 World Cup Qatar and wrangling over plans to hold the tournament in the winter. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

الفيفا تدرس معاقبة اسرائيل بسبب فرق كرة القدم بالمستوطنات إقـــرا أيـضـا ... بقيادة ماجد فرج وصائب عريقات: وفد فلسطيني لواشنطن تمهيدا لزيارة الرئيس تقارير عربية: استشهاد ثلاث جنود سوريون في قصف اسرائيلي فجرا لمواقع سورية بالقنيطرة رام الله/PNN- أوصت لجنة إسرائيل – فلسطين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام مؤسسات المنظمة بمنح إسرائيل مهلة من ستة أشهر لكي توقف نشاط فرق كرة القدم في المستوطنات. وسيعقد المؤتمر العام للفيفا في البحرين يومي 10 و11 أيار/مايو المقبل. وذكرت صحيفة ‘هآرتس’ اليوم، الأحد، أنها اطلعت على تقرير لجنة إسرائيل – فلسطين الذي نص على أنه في حال لم توقف إسرائيل نشاط فرق كرة القدم بالمستوطنات فإن هذه القضية ستعود إلى مجلس الفيفا لغرض اتخاذ قرارات، ما يوحي بإقصاء محتمل لإسرائيل من الفيفا. وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين يمارسون منذ العام 2015 ضغوطا على الفيفا والدول الأعضاء فيها من أجل العمل ضد إسرائيل، وذلك على خلفية وجود ستة فرق من المستوطنات في الدوري الإسرائيلي. إذ ينص دستور الفيفا على منع دولة من إقامة فرق كرة قدم في أراضي كيان دولة أخرى عضو في الفيفا وإشراكها في الدوري لديها من دون موافقة الدولة الأخرى. ويطالب الفلسطينيون بأنه في حال رفضت إسرائيل وقف نشاط فرق كرة القدم من المستوطنات في الدوري، فإنه يجب إبعاد إسرائيل عن الفيفا. مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين

ناشط من “تعايش”: بدأ هذا عندما رافقنا المزارعين الفلسطينيين الذي جاؤوا لرعي قطعانهم. وجاءت نحونا مجموعة من 15 فتى تقريبا حاملين العصي وحجارة كبيرة، ونحن من الجانب الآخر لم نرد عليهم وحاولنا تهدئة الأجواء وأصيب خمسة نشطاء وكان اللجنة لشؤون إسرائيل – فلسطين في الفيفا، طوكيو سكسفاليه، التقى في 22 آذار/مارس الماضي مع رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، جبريل الرجوب، ورئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، عوفر عيني، وسلمهما مسودة تقرير اللجنة وطلب منهما الرد عليه. واقترحت مسودة تقرير اللجنة ثلاث إمكانيات. الأولى هي استمرار الوضع القائم، لكن مسودة التقرير قالت إن المشكلة في هذه الإمكانية هي أنها لا تأخذ بالحسبان مواقف المجتمع الدولي حيال المستوطنات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 2334 الذي ؤكد عدم شرعية المستوطنات. والإمكانية الثانية تقول إن إسرائيل ستتلقى تحذيرا، ‘بطاقة صفراء’، ومنحها مهلة ستة أشهر لكي توقف نشاط فرق كرة القدم من المستوطنات. وكانت الفيفا قد استخدمت الإجراء نفسه ضد روسيا في أعقاب احتلالها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وأشركت الفرق هناك في الدوري الروسي. لكن المشكلة هنا، وفقا للفيفا، هي أنه ليس واضحا كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي، إذ تجري مباريات كرة القدم في الدوري الفلسطيني وفقا لمشيئة أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي. وتقول الإمكانية الثالثة إن الفيفا ستشجع استمرار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين حول موضوع فرق كرة القدم في المستوطنات والتوصل إلى اتفاق بشأنها. وتحاول إسرائيل منع تصويت محتمل على هذا التقرير في مجلس الفيفا ومؤتمر الفيفا. وصدرت تعليمات إلى سفراء إسرائيل في العالم، الأسبوع الماضي، طالبتهم بالعمل مقابل مندوبي الدول الأعضاء في الفيفا ومطالبتهم بمعارضة التقرير. شاركها Facebook

