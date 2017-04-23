وقفة تضامنية مع اسرى الحرية والكرامة نظمتها حركو فتح/ منطقة الشهيد خليل الوزير

جنين/PNN- نظمت حركة “فتح”، منطقة الشهيد خليل الوزير، بالتعاون مع القوى الوطنية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مساء السبت، مسيرة مركبات انطلقت من بلدة قباطية جنوب جنين واستقرت بوقفة تضامن داخل الخيمة المنصوبة مقابل الجامع الكبير، في مدينة جنين تضامنا مع أسرى الحرية والكرامة، الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

وشارك في الوقفة اللواء ابراهيم رمضان محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان ، ومئات المواطنين بينهم أعضاء في “التشريعي” و”الثوري” وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأهالي الأسرى وأسرى محررين وممثلين عن المؤسسة الأمنية.

وثمن رمضان هذه الهبة الجماهيرية المساندة للأسري داعيا إلى المزيد من التضامن والحراك نصرة لهم.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لحركة “فتح” في قباطية، عمار نزال، أن الاحتلال لن ينجح في كسر معنويات الأسرى المضربين، وأن كافة الطرق والوسائل التي ينتهجها للنيل من عزيمة أسرانا ستفشل.

ورفع المشاركون صور الأسرى واليافطات والشعارات التي تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية، بالقيام بمسؤولياتها تجاه الأسرى، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وعبر أهالي الأسرى عن تخوفهم وقلقهم على أبنائهم الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في ظل تنكر سلطات الاحتلال لمطالبهم العادلة والمشروعة.