اتحاد كرة القدم يفتتح دورة اعداد المدربات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد النرويجي

رام الله/PNN- افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد النرويجي لكرة القدم، امس السبت، دورة “اعداد مدربات كرة القدم” في فندق ” سيتي إن” بمدينة رام الله، بمشاركة 24 من معلمات التربية الرياضية في المدارس و مدربات الأندية، وتستمر أربعة أيام.

ونقلت سعاد علقم، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد، ودعت المشاركات إلى الاستفادة بشكل كبير من الدورة، والعمل على نقل المعلومات والخبرة المكتسبة من الدورة إلى كافة المدربات واللاعبات.

من جانبه قال أحمد الحسن، مدير الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، إن هذه هي الدورة الخامسة مع الإتحاد النرويجي، والتي أثبتت فعاليتها على صعيد تطوير اللعبة ونشرها على مستوى الأندية، وأن الاتحاد يسعى الآن لنقل هذه التجربة إلى وزارة التربية والتعليم والعمل على تطبيقها في المدارس.

وأكد صادق الخضور، مدير عام دائرة الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، أن وزارة التربية معنية بالشراكة مع اتحاد كرة القدم، معبرا عن سعادته بمشاركة المعلمات في هذه الدورة الأمر الذي يتقاطع مع رؤية الوزارة وعلى رأسها الوزير صبري صيدم، شاكرا دائرة النشاط الرياضي في الوزارة على جودها، والاتحاد النرويجي على جوده.

من جانبه عبر المحاضر النرويجي هانز فنستيد عن سعادته لاستمرار التعاون بين الاتحادين النرويجي والفلسطيني، ومع وزارة التربية والتعليم.

ودعا فنستيد المشاركات إلى الاستفادة من الدورة، مؤكدا على ضرورة العمل بجد للحصول على أكبر قدر ممكن من مضمون الدورة.

أما هنادي ناصر الدين، مديرة الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، فقدأوضخت أن هذه الدورة عبارة عن 3 مراحل، في الأولى والثانية يتم استهداف حوالي 23 مشاركة، وفي المرحلة الثالثة يتم متابعة المشاركات، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستطرق للحديث عن أساسيات كرة القدم، بهدف نشر اللعبة، واستهداف أكبر شريحة ممكنة من طالبات المدارس، خاصة بعد الاتفاق مع التربية والتعليم على وجود حصص مخصصة لكرة القدم في المدارس.

وأضافت ناصر الدين أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف معلمات التربية الرياضية في المدارس، وخاصة المعلمات من المدارس التي يوجد فيها ملاعب، وذلك بهدف تدريب كرة القدم في المدارس بعد انتهاء الدورة.

كما أشارت ناصر الدين إلى أن كل مشاركة في نهاية الدورة ستحصل على عدة تدريب كاملة لاستخدامها في التدريب في المدارس والأندية.

يشار إلى أن الدورة ستتضمن الجانبين العملي والنظري، من خلال التدريبات التي ستخوضها المشاركات على استاد ماجد أسعد في مدينة البيرة.