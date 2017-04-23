تقارير عربية: استشهاد ثلاث جنود سوريون في قصف اسرائيلي فجرا لمواقع سورية بالقنيطرة

بيت لحم/ PNN- نقل موقع واللا العبري، صباح اليوم الاحد، عن تقارير عربية قولها ان اسرائيل شنت فجرا هجمات علي الجيش السوري.

واشارت التقارير الاعلامية ان ثلاثة من جنود الجيش السوري استشهدوا خلال القصف الاسرائيلي.

وقال الموقع نقلا عن هذه التقارير ان الجيش الاسرائيلي شن هجمات علي مواقع تابعة للجيش النظامي السوري ردا على سقوط صواريخ قبل يومين داخل الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان.

يشار الى ان اسرائيل تشن من وقت لاخر هجمات جوية على مواقع سورية تابعة للجيش السوري ومواقع تقول انها تابعة لحزب الله اللبناني بحجة قيام النظام بمحاولة تسليم حزب الله اسلحة نوعية وهو الامر الذي اكدت اسرائيل انها لن تسمح به مرارا وتكرارا.