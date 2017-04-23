تراجع في نشاط فنادق الضفة الغربية العام الماضي

رام الله/PNN- أظهر مسح دوري نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، وزع نتائجه اليوم الأحد، تراجعا في نشاط الفنادق العاملة بالضفة الغربية العام الماضي، سواء في عدد النزلاء، أو في نسبة الإشغال.

فقد بين المسح، أن إجمالي عدد النزلاء في فنادق الضفة الغربية العاملة بلغ 448,247 نزيلا خلال عام 2016، فيما بلغت نسبة إشغال الغرف الفندقية حوالي 21%، بمتوسط 1414 غرفة مشغولة يوميا، بانخفاض بنسبة 8% لكل منهما عن العام السابق.

وأظهر المسح أن النزلاء من دول الاتحاد الأوروبي شكلوا العدد الأكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة بلغ 28% من مجموع النزلاء، في حين شكل النزلاء الفلسطينيون حوالي 11%، والولايات المتحدة وكندا نحو 9% من مجموع النزلاء.

وبلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في فنادق الضفة الغربية 1,310,824 ليلة خلال عام 2016، حيث أمضى نزلاء دول الاتحاد الأوروبي 32% من هذه الليالي، بينما أمضى النزلاء الفلسطينيون حوالي 13%، في حين أمضى النزلاء الوافدون من الولايات المتحدة وكندا 10% من إجمالي ليالي المبيت.

ومتوسط عدد العاملين خلال العام 2016 في فنادق الضفة الغربية بلغ 2,903 عمال، منهم 2,229 من الذكور 674 من الإناث، فيما بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية التي استجابت للمسح 125 فندقاً، كما في نهاية العام 2016، تحتوي 6878 غرفة، تضم 15145 سريرا.

وتتوزع فنادق الضفة جغرافيا بواقع 26 فندقا في شمال الضفة، و37 فندقا في منطقة الوسط، و24 فندقا في القدس الشرقية، و38 فندقا في جنوب الضفة.