بقيادة ماجد فرج وصائب عريقات: وفد فلسطيني لواشنطن تمهيدا لزيارة الرئيس

رام الله/PNN- يغادر وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى واشنطن، اليوم الاحد، للتنسيق مع الجانب الأمريكي والإعداد لزيارة الرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة.

وسيغادر الوفد بقيادة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج برفقة وفد فلسطيني الى واشنطن تمهيدا لزيارة الرئيس عباس الى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية د. رياض المالكي في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إن الوفد الفلسطيني سيصل واشنطن اليوم على أن يبدأ لقاءاته غدا مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي للتباحث بشأن الموضوعات والقضايا على أجندة لقاء السيد الرئيس بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المالكي أن الوفد سيعود إلى أرض الوطن مساء الخميس المقبل وسيقدم تقريره حول نتائج زيارته إلى واشنطن للسيد الرئيس والقيادة ليتم تقييم النتائج وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها فلسطينيا.